Miedź zmierza do zakończenia najlepszego kwartału od 2010 r.

We wtorek sentyment rynkowych graczy wspierają też publikacje wstępnych wskaźników PMI z Chin - z przemysłu i usług w czerwcu - które lekko wzrosły w porównaniu z majem.źródło: ShutterStock

Miedź na giełdzie metali LME w Londynie we wtorek utrzymuje się w okolicy 5.962,00 USD za tonę. Na fali obaw o podaż surowiec mocno zdrożał od dołka w marcu i zmierza do zakończenia najlepszego kwartału od 2010 r. Zdaniem analityków, cena miedzi ma jeszcze przestrzeń do wzrostów.