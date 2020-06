Ekonomiści: Globalny rynek gazu może odczuwać skutki załamania do 2025 r.

Globalny rynek gazu zacznie wychodzić z kryzysu w 2021 r., ale skutki tąpnięcia mogą być odczuwalne aż do 2025 r. - wskazał Polski Instytut Ekonomiczny. Prognozy dla Europy zakładają powrót do poziomu zapotrzebowania sprzed kryzysu do końca 2021 r. - dodali analitycy.