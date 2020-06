Na Comex w Nowym Jorku miedź tanieje o 0,28 proc. do 2,4640 USD za funt.

Na giełdzie metali SHFE w Szanghaju cena miedzi zniżkuje o 0,1 proc. do 44.550 juanów za tonę.

Na rynkach nasila się niepokój o relacje handlowe USA-Chiny po tym, jak pojawiły się informacje, że Chiny wstrzymują import niektórych amerykańskich produktów rolnych.

Chińscy urzędnicy rządowi poinformowali główne państwowe firmy rolne, aby wstrzymały zakupy niektórych produktów rolnych z USA, w tym soi. Chińscy nabywcy anulowali też nieokreśloną na razie liczbę zamówień amerykańskiej wieprzowiny.

W takiej sytuacji osiągnięte po dużych trudach porozumienie handlowe pierwszej fazy pomiędzy dwoma największymi gospodarkami na świecie może być zagrożone.

Tymczasem sytuacja polityczna w samych Stanach staje się coraz bardziej napięta.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wezwał w poniedziałek gubernatorów do wykorzystania oddziałów Gwardii Narodowej przeciwko wandalizmowi w trakcie protestów, które odbywają się w związku ze śmiercią George'a Floyda.

Trump zapowiedział, że jeśli władze stanowe i miejskie nie zaprowadzą porządku, to użyje do pomocy amerykańskiego wojska - natychmiast zmobilizuje wszystkie możliwe federalne cywilne i wojskowe środki, by powstrzymać zamieszki i plądrowanie.

Na zakończenie poprzedniej sesji cena miedzi na LME wzrosła o 108 USD do 5.484,00 USD za tonę.

Cena miedzi na LME zwyżkowała w ciągu ostatnich tygodni o 17,8 proc. wobec minimum notowanego 23 marca, gdy metal kosztował najmniej od 2016 r.