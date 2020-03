Na Comex w Nowym Jorku miedź tanieje o 0,60 proc. do 2,1590 USD za funt.

Inwestorów niepokoi pogłębiający się globalny kryzys związany z epidemią koronawirusa.

Na świecie odnotowano już ponad 720 tys. przypadki zainfekowanych koronawirusem, a w USA liczba zgonów z powodu tego patogenu może wynieść nawet 200 tys.

"Nawet 2,2 mln Amerykanów zginęłoby, gdybyśmy nie podjęli działań" - ocenił prezydent USA Donald Trump. "Jeśli uda się ograniczyć zgony do 100-200 tys., to będzie to oznaczało bardzo dobrą robotę" - dodał.

Jeszcze przed miesiącem Trump twierdził, że epidemia w USA jest pod kontrolą i porównywał koronawirusa do grypy.

Do niedzielnego wieczora w USA odnotowano ponad 2,4 tys. zgonów osób chorych na COVID-19.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) obawia się, że Stany Zjednoczone, z liczbą ludności wynoszącą blisko 330 milionów, mogą stać się kolejnym epicentrum pandemii.

"W związku z pogarszającymi się ogólnoświatowymi danymi o przypadkach zarażenia koronawirusem, wzrostem liczby ofiar śmiertelnych i spadkiem oczekiwań rynku dotyczących wzrostu gospodarczego na świecie, ceny miedzi nie mają impetu do odbicia" - piszą w nocie analitycy Shanghai Metals Market.

W 2020 r. nadpodaż miedzi na światowym rynku może wynieść ponad 800.000 ton. Byłaby to najwyższa nadwyżka miedzi od 2001 r. - oceniają analitycy Capital Economics Ltd.

Na zakończenie poprzedniej sesji cena miedzi na LME spadła o 14 USD do 4.790,00 USD za tonę.