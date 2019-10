Na Comex w N.Jorku miedź tanieje aż o 1,22 proc. do 2,5470 USD za funt.

Nie działa giełda metali w Szanghaju - Chińczycy od 1 X przez tydzień świętują 70 lat władzy partii komunistycznej w Chinach.

Na razie rynki skupiają uwagę na zbliżającym się spotkaniu - 7 października w Waszyngtonie - negocjatorów handlowych z USA i Chin.

Nastroje co do przebiegu tego spotkania amerykańskich i chińskich urzędników wyższego szczebla poprawiły się po tym, gdy doradca ds. handlu w Białym Domu Peter Navarro poinformował w poniedziałek, że doniesienia o planowanym przez administrację prezydenta Donalda Trumpa możliwym usunięciu z Wall Street notowanych tam chińskich firm to "fake news".

Podczas poprzedniej sesji miedź na LME straciła 42 USD do 5.725 USD za tonę.