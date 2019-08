Wskaźnik Stoxx Europe 600 zyskuje 0,4 proc. W górę podąża wszystkie 19 sektorów.

Indeks włoskiej giełdy FTSE MIB zyskuje 1,2 proc. po wtorkowym silnym spadku. We wtorek dotychczasowy premier Giuseppe Conte złożył dymisję na ręce prezydenta w związku z rozpadem koalicji Ligi i Ruchu Pięciu Gwiazd.

Jedynym sposobem uniknięcia przedterminowych wyborów we Włoszech, półtora roku po poprzednich, jest powołanie nowego silnego rządu - takie według prasy w środę jest stanowisko prezydenta Sergio Mattarelli przed konsultacjami w sprawie rozwiązania kryzysu rządowego.

Tymczasem o 20.00 zostanie opublikowany protokół z ostatniego posiedzenia amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Może on nieco rozjaśnić obraz na temat poglądów bankierów centralnych Fed co do polityki monetarnej, ale prawdopodobnie pozostaną one w cieniu zbliżającego się przemówienia szefa Fed w Jackson Hole.

"Kluczowe w tym tygodniu może być wystąpienie szefa Fed w Jackson Hole" - ocenia Tuuli McCully, ekonomistka Asia-Pacific Economics w Scotiabank.

"To będzie ciekawe czy Powell pozostanie przy obecnym cyklu zmian w polityce monetarnej, czy też obieca coś więcej" - dodaje.

W czwartek rozpocznie się coroczne sympozjum bankierów centralnych w amerykańskim Jackson Hole, gdzie w piątek wystąpi prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell. Tematem tegorocznego spotkania są "Wyzwania dla polityki pieniężnej".

Na rynku walutowym euro kosztuje 1,1092 USD, po zniżce o 0,1 proc., japoński jen 106,55 za 1 USD - w dół o 0,3 proc., a brytyjski funt tanieje o 0,3 proc. do 1,2139 USD.

Rentowność 10-letnich UST jest na poziomie 1,59 proc., o 3 pb w górę, a rentowność 2-letnich rośnie o 2 pb do 1,53 proc.

Ropa na NYMEX drożeje o 0,3 proc. do 56,32 USD/b.

Złoto tanieje o 0,5 proc. do 1.499,48 USD za uncję.

Niemcy po raz pierwszy sprzedają w środę 30-letnie obligacje z kuponem 0 proc.

Indeksy w Europie - godz. 09.30