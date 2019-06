Miedź na Comex w Nowym Jorku drożeje o 0,1 proc. do 2,7055 USD za funt.

Na giełdzie metali w Szanghaju miedź zyskała 1,3 proc. do 46.910 juanów za tonę.

W chilijskiej kopalni miedzi Chuquicamata doszło we wtorek do gwałtownych starć pomiędzy protestującymi od 5 dni robotnikami kopalni a policją. Eskalacja napięcia może zniechęcić związki zawodowe kopalni i jej właściciela - koncern Codelco - do osiągnięcia porozumienia w sprawie płac i zakończenia protestu.

Tymczasem do spotkania przygotowują się prezydenci USA i Chin. Ma ono nastąpić w przyszłym tygodniu w Osace - przy okazji szczytu G-20 - i zostaną wznowione rozmowy dotyczące relacji handlowych pomiędzy obu mocarstwami.

Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że odbędzie spotkanie z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Przywódcy rozmawiali we wtorek przez telefon.

"Odbyłem bardzo dobrą rozmowę telefoniczną z prezydentem Chin" - napisał amerykański prezydent na Twitterze i poinformował, że spotka się z nim "na szczycie G20 w Japonii".

"Nasze delegacje rozpoczną rozmowy jeszcze przed naszym spotkaniem" - dodał Trump.

Wcześniej Trump groził, że jeśli Xi nie skorzysta z okazji porozmawiania z nim w Osace (28-29 VI), to USA nałożą jeszcze więcej ceł na chińskie towary.

Podczas poprzedniej sesji miedź na LME zyskała 104 USD do 5.949,00 USD/t.