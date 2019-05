Na Comex w Nowym Jorku miedź zniżkuje o 0,3 proc. do 2,6880 USD za funt.

"Obawy o globalną kondycję gospodarczą - w związku z napięciami handlowymi pomiędzy USA a Chinami - obciążają metale bazowe" - piszą w nocie analitycy Kotak Securities.

"Ceny metali mogą być pod presją w związku z globalną awersją do ryzyka, o czym świadczy spadek giełdowych indeksów na świecie i wzrost wartości amerykańskiego dolara" - dodają.

Analitycy zwracają uwagę na osłabienie w gospodarce Chin.

W piątek zostanie opublikowany wskaźnik PMI dla chińskiego sektora przetwórczego w maju, a na rynku oczekiwany jest spadek tego indeksu poniżej 50 pkt., które są granicą pomiędzy rozwojem a kurczeniem się sektora.

W takiej sytuacji chińskie władze mogą być zmuszone do mocniejszego wsparcia gospodarki poprzez silniejsze czynniki stymulujące wzrost.

"Gospodarka Chin pokaże w maju +szerokie+ osłabienie" - mówi Wan Qian, ekonomista Bloomberg Economics w Hongkongu.

"Na eksport i rynkowe nastroje w Chinach negatywnie wpływnął zarówno wzrost ceł, jak i wprowadzone ograniczenia dla firm technologicznych" - dodaje odnosząc się do działań USA w celu ograniczenia Huawei Technologies Co. i innym firmom technologicznym dostępu do amerykańskiej technologii.

Podczas poprzedniej sesji miedź na LME zyskała 5 USD do 5.960,00 USD/t.