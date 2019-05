"Dzięki obserwowanej stabilizacji, ceny benzyny i diesla na stacjach są wyższe niż przed rokiem jedynie o 16 gr/l, a autogazu o około 9 gr/l. Dla przypomnienia warto dodać, że to maj ubiegłego roku był miesiącem, w którym zmiany cen były najbardziej gwałtowne i przyniosły wzrost cen benzyny średnio o 30 groszy, a diesla o 33 grosze na litrze" - wskazali analitycy BM Reflax.

Dodali, że ubiegłotygodniowe obniżki cen w hurcie niestety nie były kontynuowane w tym tygodniu, co więcej, zostały skompensowane bieżącymi podwyżkami. Ceny benzyny w hurcie wzrosły o około 10 – 11 groszy na litrze netto, a oleju o około 4 gr/l. "W tej sytuacji szansa na obniżki cen na stacjach zmalała do zera, a jeśli zwyżki w hurcie utrzymają się w kolejnych dniach, również na stacje mogą powrócić podwyżki, ale prawdopodobnie dopiero w ostatnim tygodniu maja".

Jak zauważyli, "wszystko dlatego, że przy obecnym niskim poziomie marży nie ma z czego pokryć wyższych kosztów zakupu paliwa".

Analitycy e-petrol, którzy również nie odnotowali istotniejszych wzrostów cen na stacjach, zauważyli, że "nie znaczy to jednak, że mamy do czynienia ze stagnacją". Ich zdaniem zmiany na rynku międzynarodowym są bowiem bardzo dynamiczne i w krótkim czasie rzutować mogą na to, co będzie dziać się z cenami paliw w Polsce.

Dodali, że problemem jest napięta sytuacja w regionie Zatoki Perskiej, która już w tej chwili spowodowała wzrost cen ropy do poziomów przekraczających 72 dol. za baryłkę. "Dalszy ciąg zmian zwyżkowych jest bardzo prawdopodobny, co wiązać się może z zagrożeniem eskalacji konfliktu i skutkami amerykańskich sankcji wobec Iranu" - podali.

Tym samym według e-patrol zmiany dla rynku polskiego są jednoznacznie zwyżkowe.

"Benzyna Pb98 sprzedawana będzie w cenie 5,47-5,58 zł/l, jeśli chodzi o cenę benzyny 95-oktanowej przewidujemy ulokowanie się jej w przedziale 5,25 - 5,31 zł/l, za litr dla oleju napędowego przewidujemy natomiast znalezienie się ceny średniej w przedziale 5,15-5,26 zł/l. Nieznacznie drożeć może również autogaz, który kosztować będzie między 2,20 a 2,26 zł za litr" - czytamy w prognozie.