Rozwój współpracy z Arabią Saudyjską

Udział profesora Glapińskiego w tym wydarzeniu stanowi część szerszych działań Polski w regionie, których celem jest rozwój współpracy z Arabią Saudyjską, i uzupełnia polskie działania na rzecz promocji Polski. W AlUla Conference for Emerging Market Economies w Rijadzie uczestniczą wysokiej rangi przedstawiciele międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Dyrektor Zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgieva i Dyrektor Zarządzający Banku Rozrachunków Międzynarodowych Pablo Hernández de Cos, a także prezesi banków centralnych i ministrowie finansów, w tym Prezes Banku Anglii Andrew Bailey, Prezes Banku Centralnego Arabii Saudyjskiej Ayman Al-Sayari oraz Minister Finansów Arabii Saudyjskiej Mohammed Aljadaan i Minister Finansów Chin Lan Fo'an. Prezes NBP wziął udział w panelu poświęconym polityce pieniężnej i transformacji strukturalnej gospodarki światowej.

Polska misja gospodarcza

Profesor Glapiński przedstawił osiągnięcia polskiej gospodarki, podkreślając skuteczność polityki pieniężnej, która przyczyniła się do utrzymania szybkiego i trwałego wzrostu gospodarczego w Polsce. AlUla Conference for Emerging Market Economies jest doroczną prestiżową konferencją organizowaną przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Ministerstwo Finansów Arabii Saudyjskiej. Spotkanie jest skierowane do szefów międzynarodowych instytucji finansowych, prezesów banków centralnych oraz ministrów finansów i gospodarki, jak również przedstawicieli świata nauki, biznesu i mediów. Tematem wiodącym tegorocznej edycji jest dostosowanie polityki gospodarczej – w tym identyfikowanie nowych możliwości wzrostu oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju – do potrzeb rynków wschodzących w dobie globalnych wyzwań w zakresie wymiany handlowej i polityki pieniężnej. link do strony konferencji: https://alulaeme.com/