Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych

Jak podał Narodowy Bank Polski, na zakończonym w środę posiedzeniu RPP nie zmieniła stóp procentowych. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, nadal wynosi 4 proc. Stopa lombardowa została utrzymana na poziomie 4,5 proc., stopa depozytowa – 3,5 proc., stopa redyskontowa weksli to 4,05 proc., a stopa dyskontowa weksli to 4,1 proc.

Według ekonomistów ING Banku Śląskiego, przerwa w cyklu obniżek stóp procentowych ma charakter tymczasowy i jest efektem braku nowych oficjalnych danych inflacyjnych. Zwrócili uwagę, że wzrosty produkcji przemysłowej i produkcji budowlano-montażowej w grudniu okazały się wyraźnie wyższe od oczekiwań rynkowych, a wstępny szacunek PKB za 2025 r. wskazuje, że w IV kwartale ub.r. wzrost gospodarczy był zbliżony do 4 proc. r/r.

Zaskakujące dane o wynagrodzeniach w grudniu

Zaskoczeniem - jak przyznali - były natomiast dane o wzroście wynagrodzeń w grudniu. „Reasumując, dane makroekonomiczne, które napłynęły od poprzedniego posiedzenia RPP uzasadniały pozostanie w trybie wait-and-see” - czytamy w komentarzu.

W cenie ekspertów, na początku 2026 roku inflacja obniżyła się poniżej 2 proc. r/r. „Spodziewamy się, że niemal przez cały bieżący rok inflacja będzie się kształtowała poniżej celu NBP (średnio 2,1 proc. r/r), a w niektórych miesiącach spadnie do około 1,5 proc., czyli dolnej granicy pasma dopuszczalnych wahań wokół celu 2,5 proc.” - wskazali.

Dodali, że oczekują kontynuacji spowolnienia tempa wzrostu płac i utrzymania się presji dezinflacyjnej ze strony rosnącego importu tanich towarów z Chin.

Prognozują też, że przed końcem tego roku stopa referencyjna zostanie obniżona do 3,25 proc., a kolejna obniżka stóp powinna nastąpić w marcu. (PAP)