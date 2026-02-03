Zasoby finansowe Polaków w końcu września ub.r. wynosiły niemal 3,8 bln zł – wynika z najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego. W ciągu 12 miesięcy zwiększyły się o ok. 14 proc. Prawie połowę naszych aktywów stanowią gotówka i depozyty, ale w poprzednich latach ten udział był większy. Oznacza to, że portfel finansowy Polaków nie tylko pęcznieje – to trend wieloletni, ale zaczyna też ewoluować jakościowo. Większą rolę zaczynają odgrywać inwestycje i oszczędności długoterminowe. Spadek udziału najbardziej płynnych, ale też najmniej dochodowych typów aktywów to sygnał rosnącej edukacji finansowej. Ale w porównaniu z rynkami rozwiniętymi nadal jesteśmy konserwatywnym społeczeństwem, jeśli chodzi o lokowanie pieniędzy. ©℗A6
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję