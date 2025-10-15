W środę Ministerstwo Finansów opublikowało szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa po wrześniu 2025 r. Wynika z nich, że deficyt budżetu wyniósł ponad 201,4 mld zł. To prawie 70 proc. kwoty zaplanowanej na cały rok.

MF w komunikacie podało, że w okresie styczeń – wrzesień 2025 r. dochody budżetu państwa wyniosły 415,6 mld zł, czyli blisko 66 proc. kwoty dochodów zaplanowanych na cały rok. Jednocześnie dochody były niższe o ok. 44,6 mld zł (o 9,7 proc.) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego (wtedy wyniosły 460,2 mld zł, co stanowiło 73,5 proc. dochodów zapisanych w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2024 r.).

Dochody i wydatki budżetu państwa po 9 miesiącach 2025 r.

Dochody podatkowe budżetu państwa po 9 miesiącach wyniosły 365,8 mld zł i były niższe w stosunku do wykonania w okresie styczeń – wrzesień 2024 r. o ok. 45,6 mld zł (czyli 11,1 proc.). Według danych MF dochody z podatku VAT wyniosły 240,3 mld zł i były wyższe o ok. 23,1 mld zł (tj. 10,6 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – wrzesień 2024 r. Dochody z podatku akcyzowego wyniosły 67,9 mld zł i były wyższe o ok. 2,1 mld zł (tj. 3,2 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – wrzesień 2024 r.

Dochody z podatku PIT wyniosły -7,1 mld zł i były niższe o 75,5 mld zł w stosunku do wykonania w okresie styczeń – wrzesień 2024 r. MF wyjaśniło, że w warunkach porównywalnych, bez reformy dochodów jednostek samorządu terytorialnego dochody budżetu państwa z PIT wyniosłyby ok. 77 mld zł, tj. 12,6 proc. więcej w ujęciu rocznym. Dochody z podatku CIT wyniosły 48,1 mld zł i były wyższe o ok. 2,9 mld zł (tj. 6,4 proc.), w stosunku do wykonania w okresie styczeń – wrzesień 2024 r. Resort zaznaczył, że w warunkach porównywalnych, bez reformy dochodów JST, dochody budżetu państwa z CIT wyniosłyby ok. 53,7 mld zł, tj. o 18,7 proc. więcej.

„W warunkach porównywalnych, tj. bez reformy udziałów JST, dochody budżetu państwa w okresie styczeń - wrzesień wyniosłyby 509,1 mld zł, tj. 93,5 mld zł więcej i byłyby o 48,9 mld zł wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, tj. 10,6 proc. więcej w ujęciu r/r. Oznacza to, że spadek dochodów r/r jest jedynie efektem innego podziału wpływów z PIT i CIT między budżet państwa a JST” – czytamy w komunikacie resortu finansów.

MF podało także, że wysokość udziałów przekazanych samorządom z tytułu udziału w dochodach z PIT w okresie styczeń - wrzesień 2025 r. wyniosła 147,2 mld zł. W porównaniu z kwotą 54,7 mld zł przekazaną w analogicznym okresie poprzedniego roku stanowi to wzrost o 92,5 mld zł (o 169,2 proc.).

Reforma JST a spadek dochodów państwa

„W okresie styczeń-wrzesień 2025 r., całkowite wpływy sektora finansów publicznych (tj. budżetu państwa i JST) z PIT wyniosły 140,2 mld zł i były wyższe o 17,1 mld zł (13,9 proc.) w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku” – wyjaśniło MF.

Według resortu finansów wykonanie dochodów niepodatkowych przez 9 miesięcy 2025 r. wyniosło 48,4 mld zł i było wyższe o ok. 0,9 mld zł (o 2 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – wrzesień 2024 r.

„Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – wrzesień 2025 r. wyniosło 617 mld zł, tj. 66,9 proc. planu, jednocześnie było wyższe o ok. 49,5 mld zł (tj. 8,7 proc.) w stosunku do tego samego okresu roku 2024 (567,5 mld zł, tj. 65,5 proc. planu)” – zauważyło ministerstwo.

Resort w komunikacie zwrócił uwagę, że wydatki po wrześniu 2025 r. były wyższe o 50,1 mld zł niż po wrześniu 2024 r., na co złożyły się spłata obligacji Polskiego Funduszu Rozwoju za ok. 34,1 mld zł oraz sfinansowanie zobowiązań Banku Gospodarstwa Krajowego, zaciągniętych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 16 mld zł.

Budżet na 2025 r. dopuszcza deficyt w wysokości prawie 288,8 mld zł, wydatki w kwocie blisko 921,62 mld zł a dochody - prawie 632,85 mld zł.