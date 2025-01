Giełda zondacrypto, jedna z największych europejskich giełd kryptowalut z ponad 1,35 milionami aktywnych użytkowników, znacząco wzmacnia swoją obecność na rynku szwajcarskim. Firma nie tylko otwiera siedzibę w słynnej dolinie kryptowalut "Crypto Valley" w mieście Zug, ale także nawiązuje strategiczne partnerstwo z Incore Bank oraz zostaje sponsorem tytularnym areny hokejowej w Davos.

Wywodząca się z Polski i posiadająca licencję jako giełda w Estonii, zondacrypto rozszerza działalność o Szwajcarię. Dzięki siedzibie w sercu słynnej kryptowalutowej doliny “Crypto Valley” w mieście Zug, a także członkostwu w Szwajcarskiej Federacji Blockchain, a także szwajcarskiemu oddziałowi, należącemu do organizacji samoregulacyjnej VQF, zondacrypto zapewnia szeroki zakres usług i wysoki poziom bezpieczeństwa na rynku szwajcarskim.

„Rozpoczęliśmy naszą działalność w Unii Europejskiej z myślą o świadczeniu innowacyjnych usług kryptowalutowych, zgodnych z przepisami zapewniającymi bezpieczeństwo i ochronę użytkowników. Takie podejście pozwoliło nam zdystansować konkurencję i przyciągnęło uwagę renomowanych instytucji finansowych, takich jak Incore Bank w Szwajcarii" – podkreśla Przemysław Kral, CEO zondacrypto.

Partnerstwo z Incore Bank, szwajcarską instytucją finansową specjalizującą się w zarządzaniu aktywami tradycyjnymi i cyfrowymi, to znaczący krok w rozwoju firmy.

„Jesteśmy dumni, że jesteśmy partnerem pierwszego wyboru, torującym drogę innowacyjnemu graczowi finansowemu, takiemu jak zondacrypto”, mówi Mark Dambacher, CEO Incore Bank. „Tego typu partnerstwa wypełniają lukę między tradycyjnym światem FIAT a regulowanym ekosystemem aktywów cyfrowych. Dzięki szerokiej gamie usług, zaawansowanym rozwiązaniom i bogatej wiedzy technologicznej, Incore Bank jest prawdziwym bankiem technologicznym i jedną z najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych w Szwajcarii”.

Guido Bühler, Niewykonawczy Członek Zarządu zondacrypto, podkreśla: „Przy wsparciu Incore Bank, możemy zagwarantować naszym szwajcarskim klientom wyjątkowe wartości: od łatwości obsługi, po najwyższy poziom bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. Jako jedna z największych giełd w Europie, jesteśmy dumni z rozszerzenia naszej działalności w Szwajcarii.”

Sportowa ekspansja: zondacrypto Arena

Równolegle z rozwojem biznesowym, zondacrypto wzmacnia swoją rozpoznawalność w Szwajcarii poprzez sport. Firma została właśnie partnerem 31-krotnego mistrza kraju HC Davos oraz sponsorem tytularnym tamtejszej areny hokejowej, która będzie nosić nazwę zondacrypto Arena. To obiekt o pojemności 7080 miejsc, który po siedmiu latach przerwy znów zyskał sponsora tytularnego.

– Hokej na lodzie to kibicowsko jedna z dwóch najpopularniejszych dyscyplin sportu w Szwajcarii obok piłki nożnej. Trudno o lepszego partnera, niż 31-krotny mistrz kraju. Chcieliśmy mocno zaznaczyć nasze zaangażowanie w rozwój szwajcarskiego sportu i widoczność w jednej ze światowych stolic finansów. Oprócz naszego biura w słynnej dolinie kryptowalutowej „Crypto Valley”, od teraz każdy kibic hokeja w Szwajcarii pozna nas jako sponsora tytularnego zondacrypto Arena” – podkreśla Przemysław Kral, CEO zondacrypto.

Poprzednio, do 2018 roku, stadion hokejowy w Davos nosił nazwę Vaillant Arena. – Współpraca z zondacrypto to uśmiech losu i wielka szansa dla klubu, ale też dla całego szwajcarskiego hokeja. To znakomita baza do budowy wielu dalszych sukcesów sportowych, otwierająca nas na świat innowacyjnych finansów – deklaruje Gaudenz F. Domenig, Prezes Hockey Club Davos (HCD).

Hokej dołącza tym samym do bogatego portfolio sponsoringowego zondacrypto, które obejmuje już piłkę nożną (m.in. Juventus FC), koszykówkę (AS Monaco Basket), kolarstwo (Giro d'Italia) i tenis.

Przyszłość w rozwoju

Założona w 2014 roku firma jest w pełni gotowa na nowe europejskie rozporządzenie MiCA i planuje dalsze rozszerzanie współpracy z partnerami w Szwajcarii i poza nią. Giełda zondacrypto oferuje szeroki zakres usług kryptowalutowych, w tym profesjonalny tryb handlu, bramkę płatności kryptowaluta-FIAT oraz usługi stakingu, działając zgodnie z regulacjami na wielu rynkach europejskich i amerykańskich.