Dino Polska odnotowało 1 506,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2024 r. wobec 1 405,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Zysk operacyjny wyniósł 1 908,2 mln zł wobec 1 875,86 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 2 317,38 mln zł wobec 2 232,68 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Marża EBITDA za 2024 r. wyniosła 7,9 proc., podczas gdy w 2023 r. było to 8,7 . proc. Na rentowność spółki w 2024 r. niekorzystnie wpływała deflacja cen netto produktów oferowanych w sklepach Dino oraz istotny wzrost kosztów działalności, w szczególności kosztów świadczeń pracowniczych. W IV kw. 2024 r. wynik EBITDA Grupy Dino zwiększył się 14 proc. r/r, do 631,3 mln zł" - czytamy w raporcie.

Dino Polska przychody ze sprzedaży

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29 273,78 mln zł w 2024 r. wobec 25 666,26 mln zł rok wcześniej.

"W 2024 r. Grupa Dino Polska osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 29 273,8 mln zł. Średnioroczna stopa wzrostu przychodów ze sprzedaży (CAGR) w latach 2022-2024 wyniosła 29,9 proc.. W 2024 r. przychody wzrosły o 3 607,5 mln zł, czyli o 14,1 proc. Wzrost przychodów był efektem otwarć nowych sklepów i wzrostu łącznej powierzchni sali sprzedaży o 12 proc. oraz wzrostu przychodów ze sprzedaży w istniejących sklepach (LfL) o 5,3 proc.. W IV kw. 2024 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 7 752,1 mln zł" - czytamy dalej.

Główne kategorie produktów sprzedawanych przez sklepy Dino obejmują: (i) artykuły spożywcze świeże, w tym produkty mięsne dostarczane przez Agro-Rydzynę; (ii) pozostałe produkty spożywcze; oraz (iii) artykuły niespożywcze. Kategorie te stanowiły odpowiednio: 39,8 proc., 48,1 proc. i 12,1 proc. przychodów sieci Dino w 2024 r.

"Grupa Dino Polska wypracowała w 2024 r. 2 551,8 mln zł środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej, o 44 proc. więcej niż w 2023 r., co oprócz wzrostu skali działalności i wyższego zysku Grupy, było zasługą poprawy kapitału obrotowego netto" - napisano także.

Dług netto Grupy Dino wyniósł 195,7 mln zł na 31 grudnia 2024 r. co oznacza spadek o 759,1 mln zł (79,5 proc.) w stosunku do 31 grudnia 2023 r. Wskaźnik dług netto do EBITDA wyniósł 0,1x na dzień 31 grudnia 2024 r. i był na niższym poziomie niż na koniec 2023 r. (0,4x).

Nowe markety Dino

W IV kwartale 2024 r. sieć Dino uruchomiła 116 nowych marketów, co oznacza wzrost o 75,8 proc. w stosunku do IV kw. 2023 r. W całym 2024 r. otwarte zostały 283 sklepy, o 13,2 proc. więcej niż rok wcześniej i trochę więcej niż Spółka zakładała na początku minionego roku. Na koniec 2024 r. w Polsce funkcjonowało 2 688 sklepów, podano także.

Dino Polska to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce, zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski, o średniej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej ok. 400 m2. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.