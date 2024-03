Spółka zależna amerykańskiego funduszu Cerberus Capital Management podpisała przedwstępną umowę kupna 100 proc. akcji VeloBanku - poinformował w piątek Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Cerberus ma zapłacić za akcje 375 mln zł i dokapitalizować VeloBank na 700 mln zł.

Zakończenie etapu restrukturyzacji Getin Noble Banku i procedura sprzedaży VeloBanku

Jak podkreślił BFG, transakcja z powodzeniem zakończy kolejny etap w procesie przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku (GNB), który rozpoczął się 30 września 2022 r., kiedy to BFG podjął decyzję o przeniesieniu części działalności GNB do instytucji pomostowej, czyli VeloBank. Do VeloBanku zostały wniesione aktywa Getin Noble Banku za wyjątkiem kredytów walutowych.

BFG ma 51 proc. VeloBanku, a 49 proc. należy do Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, który z kolei jest spółką ośmiu największych krajowych banków. 30 czerwca 2023 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny ogłosił wszczęcie procedury sprzedaży VeloBanku.

Warunki finalizacji transakcji z Cerberusem i przyszły status VeloBanku

Fundusz zaznaczył, że finalizacja transakcji z Cerberusem jest uzależniona od uzyskania przez nabywcę wszystkich niezbędnych zgód regulacyjnych, m.in. od Komisji Europejskiej oraz Komisji Nadzoru Finansowego, i spodziewana jest w połowie 2024 r.

Po zamknięciu transakcji VeloBank przestanie być instytucją pomostową i w związku z tym nie będzie już podlegał żadnym ograniczeniom działalności nałożonym przez Komisję Europejską, będzie również podlegał tzw. podatkowi bankowemu - wyjaśnił BFG.

Potencjalne zaangażowanie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz IFC w kapitał VeloBanku

Dodatkowo Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Międzynarodowa Korporacja Finansowa - IFC, część Grupy Banku Światowego - uzyskały zgody ich organów korporacyjnych na rozważenie potencjalnego zaangażowania kapitałowego w VeloBanku, pod warunkiem uzyskania zgód odpowiednich rad dyrektorów i wiążącej dokumentacji prawnej. Jak poinformował z kolei VeloBank, IFC i EBOR mogą pośrednio nabyć do 9,9 proc. udziałów w banku każdy.

Globalne doświadczenie Cerberusa w inwestycjach finansowych

Jak poinformował BFG, założony w 1992 r. Cerberus Capital Management jest globalnym liderem inwestycji alternatywnych z aktywami o wartości około 65 mld dol. Cerberus ma bogate doświadczenie w inwestowaniu w instytucje finansowe na całym świecie i w Europie, w tym w CCF i My Money Bank we Francji, Hamburg Commercial Bank w Niemczech i BAWAG w Austrii - zaznaczył BFG.

Wizja stabilnego rozwoju VeloBanku po umowie z Cerberusem

Umowa potwierdza silną pozycję banku, a dla klientów oznacza dalszy, stabilny rozwój nowoczesnej i atrakcyjnej oferty produktowej - przekaazał z kolei VeloBank. "Pierwszy raz w historii Polski, w interesie ochrony konsumentów powstał bank, którego zespół podjął i zrealizował wyzwanie stworzenia silnej marki na konkurencyjnym rynku w ramach procesu resolution" – powiedział prezes VeloBanku Adam Marciniak, cytowany w informacji banku.

Jak podkreślił, VeloBank zdobył 230 tys. nowych klientów i zbudował pełnoskalową platformę e-commerce – VeloMarket. "Nasza strategia zakłada dalszy dynamiczny rozwój, zarówno w zakresie oferty produktowej, jak i proponowanych usług. (...) Dodatkowy kapitał umocni naszą pozycję i umożliwi realizację kolejnych pomysłów" – dodał Marciniak.

Plan rozwoju VeloBanku na rok 2024

VeloBank przypomniał, że w planach na 2024 r. ma m.in. zaoferowanie klientom hipotek o wartości 1 mld zł, 2 mld zł kredytów konsumpcyjnych i 2 mld zł kredytów korporacyjnych.(PAP)

wkr/ drag/