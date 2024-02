Wszystko wskazuje, że w ciągu trzech miesięcy inflacja wróci do celu NBP; może się zdarzyć, że w marcu wyniesie 2,5 proc. lub bardzo blisko tego - poinformował podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński.

"Prognozy pokazują, że w pierwszych miesiącach bieżącego roku inflacja się znacząco obniży; (...) w tej chwili wynosi około 4 proc. prawdopodobnie, może trochę więcej" - powiedział prezes NBP.

Jego zdaniem "wszystko wskazuje na to (...), że w ciągu trzech miesięcy bieżącego roku inflacja wróci do inflacyjnego celu NBP, który, przypomnę, wynosi 2,5 proc. plus minus 1". Jak mówił, "może nawet się zdarzyć, że w marcu będziemy dokładnie czy bardzo blisko 2,5 proc., a prawie na pewno poniżej 3 proc.".

Ocenił, że taki spadek inflacji to "bardzo wielki sukces zarówno NBP, jak i polityki pieniężnej".

Glapiński przyznał, że w dalszych miesiącach tego roku, w szczególności w drugiej połowie roku, kształtowanie się inflacji jest obarczone dużą niepewnością, gdyż inflacja może wzrosnąć pod wpływem czynników fiskalnych i regulacyjnych, takich jak cena prądu, cena gazu, oraz VAT na podstawową żywność.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2023 r. wzrosły o 6,2 proc. w ujęciu rocznym, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,1 proc. - podał w połowie stycznia br. Główny Urząd Statystyczny. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

