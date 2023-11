Na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) dostępne są cztery nowe, bezpłatne projekty domów. Dwa z nich to domy o powierzchni ok. 120 m kw., a kolejne dwa o powierzchni ok. 180 m kw. – przekazało Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Nowe bezpłatne projekty domów

Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało, że na stronie internetowej GUNB dostępne są cztery nowe, bezpłatne projekty domów o powierzchni powyżej 120 m kw.

MRiT przekazało, iż prace, które zwyciężyły w konkursie na projekty domów to: Sebald – nowoczesny dom dla 4-osobowej rodziny o powierzchni ok. 120 m kw.; Sebald (wariant II) – nowoczesny dom dla 4-osobowej rodziny o powierzchni ok. 120 m kw.; Castor 180 – tradycyjny dom o powierzchni ok. 180 m kw.; Castor 180 (wariant II) – tradycyjny dom o powierzchni ok. 180 m kw.

89 projektów domów do pobrania

Resort zaznaczył, że łącznie na stronie GUNB dostępnych jest 89 projektów, a liczba ich pobrań przekroczyła 77 tys.

Jak wskazała cytowana w informacji MRiT Główna Inspektor Nadzoru Budowlanego Dorota Cabańska, udostępniane projekty domów są "przede wszystkim uniwersalne, dzięki czemu odpowiadają na potrzeby szerokiego grona przyszłych inwestorów". "Każdy projekt można odpowiednio dostosować do danego regionu i jego specyfiki" – oceniła.

Projekty domów dla 4 osobowej rodziny

Założeniem konkursu na projekty domów o powierzchni do 120, 150 i 180 m kw. było opracowanie projektu, który spełnia oczekiwania 4-osobowej rodziny i zapewnia m.in. uniwersalność rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych, prostej realizacji czy optymalizacji kosztów budowy. Aby z nich skorzystać należy wypełnić formularz kontaktowy i pobrać projekt ze strony internetowej gunb.gov.pl z katalogu projektów.