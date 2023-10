Według ocen agencji ratingowych stan finansów publicznych jest dobry – powiedział prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys w piątek w RMF24. W jego ocenie projekty takie jak elektrownie atomowe czy Centralny Port Komunikacyjny są istotne z perspektywy polskiej gospodarki.

"Agencje ratingowe podniosły ocenę wiarygodności polskich finansów publicznych w ostatnich sześciu latach do tak zwanego A-. To jest taka czwórka z plusem. A co więcej mają taką perspektywę stabilną" – stwierdził prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys w piątek w RMF24. Zaznaczył, że "według tych ocen stan finansów publicznych jest dobry".

"Takie straszenie (stanem finansów publicznych - PAP) nie jest dobre też z perspektywy inwestorów na rynkach finansowych, ale trzeba mieć świadomość, że deficyt obecny, budżetowy, jest na poziomie ok. 4,5 proc. PKB. W przyszłym roku będzie podobnie. A średni deficyt w latach 2010-2015 był na tym samym poziomie" – powiedział Borys.

Zaznaczył jednak, że w finansach publicznych nie ma obecnie za dużo przestrzeni na to, by obniżać podatki czy zwiększać dodatkowo wydatki budżetowe.

Prezes PFR odniósł się również do budowy dużych projektów infrastrukturalnych. "Jeżeli chcemy grać w pierwszej lidze gospodarczej, no to musimy tak ważne projekty jak transformacja systemu energetycznego poprzez budowę co najmniej dwóch elektrowni atomowych zrealizować" - powiedział.

"Tak samo Centralny Port Komunikacyjny może być taką Gdynią, która kiedyś powstała w 20-leciu międzywojennym. Takim naszym oknem na świat" – stwierdził Borys.

Jak zaznaczył, dobra jakość infrastruktury transportowej to podstawa nowoczesnej gospodarki, a "jednocześnie dobry biznes". (PAP)

