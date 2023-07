Czynności nadzorcze prowadzone przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie wykazały nieprawidłowości w obrocie akcjami Elektrociepłowni Będzin SA notowanymi na GPW - poinformował w poniedziałek w komunikacie UKNF.

Jak dodał Urząd, "w związku tym KNF nie znajduje podstaw do zawieszenia notowań BDZ na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi".

Jak wskazano, analiza zleceń i transakcji, zawieranych na akcjach spółki od 1 czerwca do 22 czerwca br. w zakresie potencjalnej manipulacji kursem, "nie potwierdziła podejrzenia manipulacji na rynku, zdefiniowanej w art. 12 Rozporządzenia MAR i odpowiadającej opisom praktyk zawartych w Załączniku I do Rozporządzenia MAR oraz w Załączniku II do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17.12.2015 r.".

W komunikacie zaznaczono, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego prowadzi w tej sprawie czynności wyjaśniające dotyczące potencjalnego złamania zakazu ujawniania i wykorzystania informacji poufnej, o których mowa a w art. 14 lit. a i lit. c Rozporządzenia MAR.

W czerwcu rzecznik prasowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Barszczewski poinformował, że KNF sprawdzi zachowanie notowań spółki EC Będzin. Tego samego dnia premier Mateusz Morawiecki poinformował na Twitterze, że "w związku z wątpliwościami ws. akcji EC Będzin zwróciłem się z prośbą do przewodniczącego UKNF, aby w trybie pilnym przygotował raport, który będzie podstawą do dalszych kroków".

Pod koniec maja br. akcje Będzina kosztowały nieco poniżej 7 zł. W ciągu miesiąca zdrożały o ponad 800 proc.

W czerwcu Elektrociepłownia Będzin podała, że zawarła z Orlen Synthos Green Energy umowę o zachowaniu poufności (NDA) w sprawie rozmów dotyczących możliwej inwestycji polegającej na wdrażaniu małych reaktorów modułowych w technologii BWRX-300 na terenach posiadanych przez spółki zależne. Spółka wskazała, że zawarcie umowy stanowi początek rozmów pomiędzy stronami i docelowa struktura współpracy, forma, jak i warunki realizacji projektu nie są przez strony ustalone.

Z kolei Orlen Synthos Green Energy podał w oświadczeniu, że nie planuje współpracy z EC Będzin dotyczącej SMR, a umowa o zachowaniu poufności podpisana została na prośbę EC Będzin w celu przedstawienia kryteriów posiadanej lokalizacji.(PAP)

pad/ amac/