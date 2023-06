Deficyt budżetu państwa od stycznia do maja tego roku wyniósł 20,85 mld zł, a dochody sięgnęły 216,36 mld zł, wydatki zaś 237,21 mld zł - oszacowało we wtorek Ministerstwo Finansów.

Ministerstwo Finansów opublikowało we wtorek szacunkowe dane z wykonania budżetu państwa w okresie styczeń - maj 2023 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2023 r. Dochody podliczono na 216,36 mld zł, tj. 35,8 proc.; wydatki wyniosły 237,21 mld zł, czyli 35,3 proc.; deficyt 20,85 mld zł, to 30,7 proc.

W okresie styczeń - maj br. dochody budżetu państwa były wyższe o 6,4 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były niższe w stosunku do okresu styczeń - maj 2022 r. o ok. 2,7 mld zł. (PAP)

