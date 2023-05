We wtorek około godziny 17.20 złoty umacniał się wobec euro i franka szwajcarskiego, ale tracił do dolara.

We wtorek ok. 17.20 euro było wyceniane na 4,49 zł po umocnieniu polskiej waluty o 0,30 proc. Frank tracił do złotego 0,31 proc. przy kursie bliskim 4,63 zł. Z kolei waluta amerykańska umocniła się o 0,05 proc. i kosztowała około 4,17 zł.

We wtorek o godz. 7.30 kurs europejskiej waluty wyniósł 4,50 zł, dolar był wyceniany po 4,16 zł, a frank szwajcarski kosztował 4,63 zł.(PAP)

