"Po lutym w budżecie państwa zanotowano deficyt w wysokości 47,4 mln zł" – powiedział główny ekonomista Ministerstwa Finansów Łukasz Czernicki w komentarzu nadesłanym PAP. Po styczniu budżet notował 11,2 mld zł nadwyżki.

Jak wskazał Czernicki, w lutym br. dochody budżetu państwa były wyższe o 5,7 mld zł, czyli o 17,4 proc. r/r i wyniosły ok. 38,6 mld zł.

"W okresie styczeń-luty 2023 r. wykonanie dochodów budżetu państwa wyniosło ok. 93,1 mld zł i było wyższe o ok. 1,5 mld zł (tj. 1,7 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - luty 2022 r." – wskazał główny ekonomista MF. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ amac/