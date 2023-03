Kilka niesprawdzonych, prostych haseł może tłumaczyć naszą trudną sytuację. To nie my jesteśmy odpowiedzialni za konsekwencje naszych decyzji, ale jakaś wąska grupa spiskujących ludzi. Jednak teorie te – niezależnienie od tego, czy dotyczą rządzenia światem, czy wzrostu rat kredytów – są atrakcyjne, dopóki nie zderzymy ich z wiedzą i faktami. A wtedy upadają jak domek z kart.

Spiskowa teoria jest budowana także w odniesieniu do do wskaźnika WIBOR. W opiniach części prawników, zgłoszeniach sygnalistów, opiniach profesora wspierającego konkurencyjny wskaźnik oraz sensacyjnie nastawionej części mediów przewija się jedna teza – „WIBOR był manipulowany”. Banki celowo zawyżały kwotowania, aby zawyżyć WIBOR i zarabiać więcej. Nie pomogło oświadczenie KNF mówiące, że przez niemal 30 lat istnienia WIBOR nie stwierdzono żadnej manipulacji. Dowodów na manipulację czy nawet poszlak brak. Dla krytyków tego wskaźnika nie ma to jednak znaczenia – wystarczy, że WIBOR „mógł być manipulowany”.