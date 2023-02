Największy ubytek w dochodach nastąpił za sprawą zmiany sposobu dystrybucji świadczenia 500 plus. Do niedawna było to zadanie władz lokalnych, obecnie zajmuje się tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W rezultacie kwoty na ten cel, które przepłynęły przez samorządowe budżety, zmniejszyły się z 40 mld zł w 2021 r., do 16,7 mld zł rok później. W 2023 r. tej pozycji w dochodach JST już nie będzie.