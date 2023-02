Jak podaje Financial Times, giełda kryptowalutowa Kraken przerwie swój program stakowania kryptowalut i zapłaci 30 mln USD w ramach ugody z amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Ugoda rozwiązuje roszczenia SEC, że Kraken — jedna z najbardziej znanych giełd w branży kryptowalut — nie zarejestrował oferty i sprzedaży swojego programu aktywów kryptowalutowych. Kraken sprzedawał cyfrowe aktywa w ramach "usługi stakingowej" do odbiorców od 2019 roku i wprowadził na rynek swój program inwestycyjny stakingowy jako "łatwą w użyciu platformę", dodał SEC. Do kwietnia ubiegłego roku amerykańscy inwestorzy wpłacili ponad 2,7 mld USD aktywów kryptowalutowych do systemu stakingu firmy, który miał przynieść Krakenowi około 147 mln USD przychodów netto od momentu uruchomienia.

Giełda oferowała inwestorom "ogromne zyski niezwiązane z żadną ekonomiczną rzeczywistością", powiedział dyrektor wydziału egzekucji SEC. Kraken zgodził się zakończyć swoje usługi stakingu tylko dla klientów z USA. Usługi stakingowe dla klientów spoza USA będą "kontynuowane bez zakłóceń", dodała giełda, wynika z informacji FT.

Staking to usługa, w ramach której posiadacze kryptowalut mogą zdeponować swoje tokeny, a w zamian za to otrzymywać oprocentowanie (zasada działania, jak na lokacie bankowej). Jednak prawdopodobnie SEC obawia się, że środki te mogły trafiać do innych firm, podobnie jak to było w przypadku FTX, gdy wędrowały do Alamedy pod ryzykowne inwestycje, aby uzyskać stopę zwrotu. SEC uciął więc możliwość budowania potencjalnej piramidy lub nadmiernego ryzykowania środków klientów z USA. Gdy do tego dodamy zawieszenie wpłat i wypłat w USD przez Binance, największą giełdę krypto świata, to uzyskamy potencjalnie niekorzystny splot wydarzeń w tym tygodniu, odbijający się na cenie kryptowalut.

Daniel Kostecki - analityk rynków finansowych, CMC Markets Polska

(ISBnews/ CMC Markets)