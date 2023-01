"Na pewno nie możemy powiedzieć dzisiaj, że cykl podwyżek stóp procentowych jest zakończony, bo to byłoby dużo za wcześnie. Nie mówiąc już o tym, że niektórzy z członków mówili całkiem niedawno, że przewidują obniżki w końcu tego roku. Wydaje się, że jest to dużo za wcześnie na takie wypowiedzi. Trzeba to obserwować. Oczekuję, że jeżeli gospodarka [polska] bardzo dobrze poradzi sobie z recesją na świecie w UE, w niektórych krajach, czy z bardzo silnym spowolnieniem; jeżeli Polska dobrze sobie z tym poradzi, to [...] bardzo dobrze oczywiście, ale to oznacza również, że inflacja i jej presja na wzrost cen będzie się utrzymywać i być może będą potrzebne jakieś decyzje. Niekoniecznie chodzi o stopy, ale wracam tutaj do pomysłu obligacji oszczędnościowych emitowanych przez NBP" - powiedział Kotecki w radiu Tok FM.

Członek Rady szacuje, że w lutym nastąpi szczyt inflacji z uwagi na zniesienie dotychczasowej tarczy antyinflacyjnej do 20,2% r/r, ale może być to również poziom CPI ok. 19%

Wskazał, że inflacja bazowa wzrosła w grudniu prawdopodobnie do 11,6-11,7% r/r z 11,4% w listopadzie.

"Widać to w prognozach KE, że Polska pozostanie w tym roku, 2023 roku, z najwyższą inflacją w Europie, być może Węgrzy będą nam towarzyszyć. Wynika to z tego, że nie udało się póki co - i jest to widoczne w inflacji bazowej - obniżyć presji inflacyjnej i wzrostu cen, generowanych w gospodarce polskiej" - ocenił Kotecki.

"Póki co, nasze decyzje oddziałują w bardzo niewielkim stopniu albo właściwie w ogóle nie oddziałują, bo tak jak powiedziałem - inflacja bazowa dalej nam rośnie" - podsumował członek Rady.

RPP utrzymała w styczniu stopę referencyjną na poziomie 6,75%. Wcześniej podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. (z poziomu 0,1%) do września 2022 r.

Według GUS, inflacja konsumencka wyniosła 16,6% w ujęciu rocznym w grudniu 2022 r., według szybkiego szacunku danych. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,2%.

(ISBnews)