Od 3,3 tys. zł do 6,2 tys. zł trzeba teraz zapłacić za pobyt jednej osoby w sierpniu z pełnym wyżywieniem w krajach najchętniej wybieranych przez polskich turystów. Najmniej kosztuje wyjazd do Bułgarii, Albanii czy Tunezji, najdroższe są Portugalia, Hiszpania i Włochy. Z danych Traveldata, Instytutu Badań Rynku Turystycznego, wynika, że wzrost średniej ceny (aż o 900 zł) jest wielokrotnie większy niż w poprzednich latach. Rok temu o tej porze ceny były wyższe średnio o 170 zł niż w 2021 r. Przed dwoma laty niższe o 9 zł r/r, a przed pandemią wzrosty oscylowały w okolicach od kilkunastu do ok. 200 zł.