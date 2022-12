Zgodnie z szacunkami resortu finansów wydatki budżetu do końca listopada br. wyniosły ok. 446,3 mld zł, a dochody ok. 464,5 mld zł, co oznacza, że po jedenastu miesiącach budżet miał 18,3 mld zł nadwyżki.

MF wyliczyło, że dochody z VAT w okresie styczeń-listopad 2022 r. wyniosły ok. 211,8 mld zł, z akcyzy ok. 72,7 mld zł, z PIT 63,5 mld zł, a z CIT ok. 65 mld zł. (PAP)

