"Poprosiliśmy szefów resortów o przygotowanie do połowy grudnia, jakie oszczędności ministerstwa by widziały. Są pewne obszary, gdzie o oszczędnościach mówić nie możemy. Zasady te [5%] nie będą obowiązywać np. w związku z obronnością" - powiedziała Rzeczkowska podczas konferencji prasowej.

"Gdy plany spłyną, będziemy mówić o liczbach" - dodała minister, pytana o oczekiwane kwoty oszczędności.

We wtorek Rzeczkowska informowała, że ministerstwa zostały zobligowane do przygotowania planu oszczędnościowego do 5% wydatków każdego z resortów, by w przypadku potrzeby środki mogły być uruchomione na obszary, "które mogą być dla naszego bezpieczeństwa ważne" - tj. obronność, wydatki socjalne, energetyczne.

(ISBnews)