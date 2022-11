„Od momentu, gdy RPP zaczęła podnosić stopy procentowe, minęło trzynaście miesięcy. Dotychczasowe plany zakończenia cyklu były związane z oczekiwaniami, że po tak długim okresie podwyżek inflacja w końcu zacznie hamować. Opublikowane dane nie pokazują jednak żadnego wyhamowania – w październiku inflacja wręcz wzrosła do 17,9 proc., a inflacja bazowa prawdopodobnie przekroczyła 11 proc. Są to wyniki wyższe, niż zakładali analitycy i sam bank centralny jeszcze w połowie roku, gdy budowały się oczekiwania na zakończenie cyklu” – napisali w poniedziałkowym komentarzu ekonomiści Banku Handlowego. Przypominali, że poprzednia projekcja NBP wskazywała, że w przypadku przedłużenia tarczy antyinflacyjnej główna miara inflacji wyniesie ok. 15 proc., a inflacja bazowa sięgnie 10,4 proc.