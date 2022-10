Zadaliśmy pytanie o oszczędzanie w wariancie hipotetycznym nie bez powodu, na razie bowiem nie widać, by Polacy wydawali mniej - dane o konsumpcji wciąż rosną. - Nie boimy się wzrostu cen, natomiast główna obawa dotyczy tego, że nasze zarobki nie będą nadążały za coraz droższymi towarami. Na razie kwestia oszczędności to sfera deklaracji, a nie działań - mówi Marcin Duma. Podkreśla, że także z badań jakościowych wynika, że nawet jeśli badani deklarują oszczędzanie, to nie do końca oznacza to, że wydają mniej. - Na pytanie, jak oszczędzają, odpowiadają, że kupują na promocjach, nawet niekoniecznie sprawdzając ceny. Ale kupując w ten sposób, mają poczucie sprawczości i panowania nad inflacją - podkreśla ekspert.