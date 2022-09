Dokładna instrukcja jak założyć konto na platformie internetowej jest dostępna na stronie https://www.zus.pl/baza-wiedzy/o-platformie-uslug-elektronicznych-pue-/o-platformie-uslug-elektronicznych-pue-/jak-zarejestrowac-konto-na-pue

Do tej pory właściciele małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników – nie mieli obowiązku posiadania indywidualnego konta. Od 1 stycznia 2023 roku – będą musieli je mieć wszyscy pracodawcy oraz osoby samozatrudnione.

- Zasada jest taka: płacisz składki do ZUS – musisz mieć w styczniu 2023 roku u nas konto na PUE – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Od początku przyszłego roku każdy płatnik składek, nawet ten, który płaci składkę tylko sam za siebie, musi mieć aktywny profil na PUE ZUS gdyż to właśnie tam będzie przychodziła korespondencja od nas i tylko drogą elektroniczną będzie można przesyłać dokumenty rozliczeniowe do ZUS - wyjaśnia.

Profil na PUE ZUS nie tylko przyspiesza tempo wymiany korespondencji z Zakładem, ale jest także pomocny przy przekazywaniu dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych do ZUS. Żeby aktywować indywidualne konto na PUE ZUS, należy najpierw założyć profil na PUE, a następnie go „zaufać”, czyli potwierdzić tożsamość zakładającego profil.

- Można to zrobić samodzielnie, czyli założyć konto online i następnie go potwierdzić przy pomocy profilu zaufanego np. w bankowości elektronicznej, kwalifikowanego podpisu elektronicznego, e-podpisu czy ePUAPu – radzi Kowalska-Matis.

Rzeczniczka zapewnia, że jeżeli ktoś ma z tym problem, pracownicy ZUS są gotowi na salach obsługi klientów lub podczas e-wizyty pomóc w założeniu profilu i potwierdzeniu tożsamości płatnika. Na miejscu pracownicy Zakładu pokażą też jak działa PUE ZUS i możliwości, jakie daje osobie prowadzącej firmę.

– Warto też śledzić naszą stronę internetową www.zus.pl a na niej zakładkę Szkolenia i Wydarzenia, ponieważ oddziały ZUS często organizują dyżury telefoniczne lub szkolenia online dotyczące PUE ZUS i tam właśnie zamieszczają o tym informację – dodaje.