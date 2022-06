Rządowi taki harmonogram niezbyt się podoba, bo zaczynają się właśnie prace nad budżetem na 2023 r., który Rada Ministrów ma przyjąć do końca września. Równolegle we wrześniu może nas czekać nowelizacja tegorocznego budżetu. Choć resort finansów zapewnia, że dalsze procedowanie nowelizacji ustawy o finansach publicznych nie wpłynie na przebieg prac nad ustawą budżetową na przyszły rok, to chciałby mieć w tej sprawie jak najszybciej jasność. „Reguła spójna z rekomendowanym przez Komisję Europejską kontrolowaniem wydatków bieżących przy jednoczesnym zwiększaniu nakładów inwestycyjnych zostanie zastosowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023” – napisało ministerstwo w założeniach do kolejnego budżetu.