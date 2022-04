Reklama

"Średnioroczna inflacja w bieżącym roku będzie dwucyfrowa. O ile w projekcji marcowej zakładano, że będzie to ok. 10,8% r/r, to wiele wskazuje, że może być to poziom wyższy. Będziemy mieli do czynienia raczej z wyższą inflacją w każdym z kolejnych kwartałów br. w porównaniu z tym, co szacowano jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie. Wolę wypowiadać się w ujęciu kwartalnym, dlatego III kwartał br. może charakteryzować najwyższa inflacja CPI" - powiedział ISBnews Kochalski.

Członek RPP oczekuje z kolei, że inflacja bazowa może ustabilizować w kolejnych kwartałach i wynosić ok. 7%.

"Osobiście bardzo wnikliwie będę przyglądał się nie tylko inflacji CPI, ale i bazowej. Zakładam, że może się ona ustabilizować w kolejnych kwartałach i wynosić ok. 7%. W 2023 roku zakładam obniżenie się inflacji konsumenckiej do poziomu jednocyfrowego" - ocenił członek RPP.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 10,9% w ujęciu rocznym w marcu 2022 r., według szybkiego szacunku danych.

Jak wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP) inflacja konsumencka wyniesie 10,8% w 2022 r., a jej szczyt przewidywany jest na poziomie 12,1% w III kw. br. Według projekcji, inflacja CPI w latach 2023-2024 obniży się, jednak do końca horyzontu projekcji (2024) będzie przekraczać 3,5% r/r. Według nowej projekcji banku centralnego, inflacja konsumencka wyniesie 9% w 2023 r. i 4,2% w 2024 r.

Projekcja została przygotowana przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP z uwzględnieniem danych dostępnych do 7 marca 2022 r. (cut-off date) oraz obowiązywaniu tarczy antyinflacyjnej do końca lipca br.

Renata Oljasz

(ISBnews)