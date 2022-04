Reklama



"NBP będzie kontynuował zdecydowane działania, by obniżyć inflację w średnim okresie. Wydatki rządu są nieuchronne i konieczne, jeśli chcemy ocalić naszą niepodległość, suwerenność i dobrobyt i by Ukraina się obroniła" - powiedział Glapiński podczas posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych, poświęconego zaopiniowaniu wniosku prezydenta o powołanie go na stanowisko prezesa NBP.

Reklama

"W tym średnim okresie chcemy dojść do umieszczenia inflacji w celu inflacyjnym" - dodał.

Cel NBP to inflacja w wysokości 2,5% +/- 1 pkt proc.

Wcześniej podczas posiedzenia komisji szef banku centralnego mówił, że stopa referencyjna wynosząca obecnie 4,5% to nadal stopa relatywnie niska, patrząc z perspektywy ostatnich lat.

W ub. tygodniu Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podwyższyła stopy procentowe o 100 pb - do 4,50% w przypadku głównej stopy referencyjnej. Była to siódma podwyżka stóp z rzędu.

(ISBnews)