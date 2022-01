Projekt rozporządzenia przedłużający do końca roku 2022 zaniechanie poboru podatku od niektórych dochodów związanych z kredytem hipotecznym został opublikowany we wtorek na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Zmiana ma zachęcić banki i frankowiczów do zawierania ugód.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe. Jak czytamy w uzasadnieniu, projektowane rozporządzenie było poprzedzone podobnym rozporządzeniem Ministra Finansów z 27 marca 2020 r., które obowiązywało do 31 grudnia 2021 r. Proponowany projekt rozporządzenia zawiera propozycję przedłużenia zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, przy spełnieniu określonych warunków o kolejny rok tj. do 31 grudnia 2022 r. "Rozporządzenie będzie stanowiło istotną zachętę do zawierania - przez instytucje finansowe i kredytobiorców - ugód w celu restrukturyzacji tzw. kredytów frankowych" - wskazano. Wyjaśniono, że projekt zawiera propozycję zaniechania poboru PIT z tytułu: wierzytelności umorzonych osobie fizycznej z tytułu kredytów mieszkaniowych; świadczeń otrzymanych przez osobę fizyczną z tytułu kredytu mieszkaniowego, w związku z ujemnym oprocentowaniem. Zaproponowano też zaniechanie poboru CIT od kredytodawców, od dochodów odpowiadających równowartości umorzonych wierzytelności z tytułu kredytów, od tej części kapitału, od której następuje zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z dużym zainteresowaniem społecznym i istotnym wpływem rozporządzenia na trwające procesy zawierania ugód w tzw. sprawach frankowych, resort finansów prosi o zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia udostępnienia projektu rozporządzenia. Według ministerstwa, krótki termin do zgłaszania uwag jest podyktowany "ważnym interesem publicznym". (PAP) lgs/ mmu/