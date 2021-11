Wzrostem inflacji (w październiku doszła do 6,8 proc., analitycy spodziewają się dalszego przyśpieszenia w najbliższych miesiącach) Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan, tłumaczy pogorszenie nastrojów konsumenckich. W listopadzie bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wyniósł -23,3 pkt proc. (miara pokazuje różnicę w odsetkach ocen pozytywnych i negatywnych). Był o 5,5 pkt niższy niż miesiąc wcześniej. Wskaźnik wyprzedzający obniżył się o 3,6 pkt, do -18,1 pkt proc. Największe spadki dotyczyły ocen ogólnej sytuacji gospodarczej. Jedynym elementem, gdzie nie odnotowano pogorszenia, są przewidywania Polaków co do zmian poziomu bezrobocia.