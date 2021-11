– Jeśli na jakimś rynku są dotacje, to one wypychają produkty finansowe, oferowane na zasadach komercyjnych. Nie wyciągałbym jednak wniosku, że krajowe firmy, zwłaszcza z sektora MSP, bo to one głównie korzystają z dotacji, są od nich uzależnione – mówi Mateusz Walewski, główny ekonomista BGK . Podkreśla on pozytywną rolę tej formy wsparcia, którego zadaniem jest doprowadzić, by firma, która nie myślała o jakiejś inwestycji, jednak ją zrealizowała. – Trzeba jednak być gotowym, żeby zastąpić dotacje atrakcyjnymi produktami finansowymi – dodaje.