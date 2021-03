– Nadaliśmy idei ubezpieczeń wzajemnych nowoczesny wymiar. Ale u jego podstaw leżą te same wartości, na których opierały się pierwsze, powstające jeszcze w XIX wieku polskie towarzystwa ubezpieczeniowe: solidarność, współpraca i wzajemna pomoc – podkreśla prezes TUW PZUW Rafał Kiliński. Na czym polegają ubezpieczenia wzajemne? Opisuje to nasz przewodnik po TUW PZUW.

Atutem TUW PZUW jest oferta dopasowana do potrzeb i możliwości ubezpieczonego. Aby je poznać, eksperci TUW PZUW zaczynają od audytu. Celem jest szacowanie szkodowości w różnych dziedzinach, by na tej podstawie określić optymalną wysokość składki i zakres ubezpieczenia. Im lepiej zostaną zdiagnozowane ryzyka, tym łatwiej będzie ich uniknąć. Im więcej szkód, którym uda się zapobiec, tym niższą składkę Towarzystwo będzie mogło z czasem zaproponować.

C jak członek Towarzystwa

TUW PZUW należy do światowej czołówki towarzystw ubezpieczeń wzajemnych o największej dynamice wzrostu. W prestiżowym rankingu Global 500, opublikowanym w 2019 roku, był drugi na świecie. Ranking objął 500 towarzystw reprezentujących 99% światowego rynku.

To jedna z większych spółek, która powierzyła swoje bezpieczeństwo ubezpieczeniowe TUW PZUW. Obok takich potentatów w swoich branżach, jak Totalizator Sportowy, Polska Grupa Zbrojeniowa, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Tauron, Enea, Wody Polskie czy Grupa Azoty. Towarzystwo ubezpiecza prawie 150 podmiotów gospodarczych.

Są ograniczone do minimum. Zaletą ubezpieczeń wzajemnych jest możliwość zwierania umów ubezpieczenia bez konieczności ogłaszania przetargów i związanej z tym biurokracji, a jednocześnie przy zachowaniu pełnej transparentności.

Do niej należy TUW PZUW. Grupa ma prawie 380 mld zł aktywów i 22 mln klientów. Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w Polsce.

Sięga XIX wieku, gdy na ziemiach polskich powstawały pierwsze towarzystwa ubezpieczeniowe. Opierały się właśnie na wzajemności. Miały patriotyczny charakter, niosąc pomoc polskim rzemieślnikom, rolnikom i przedsiębiorcom. Do nich nawiązuje TUW PZUW.

TUW PZUW wspiera je i promuje, a pandemia COVID-19 nadała temu dodatkowy, bo społeczny wymiar. Dzięki Towarzystwu do ubezpieczonych w nim szpitali trafiły tzw. opaski życia i bezprzewodowe stetoskopy. To sprzęt, który umożliwia zdalne monitorowanie zdrowia pacjentów i pozwala lekarzom ograniczać ryzykowne kontakty z zakażonymi. Wspiera leczenie chorych, chroniąc personel medyczny przed zakażeniem.

Instytucje kościelne to prawie jedna czwarta członków Towarzystwa. Są wśród nich diecezje, zakony, a także Konferencja Episkopatu Polski. Tworzą Związek Wzajemności Członkowskiej św. Antoni.

Oferta TUW PZUW dla pracodawców to pakiety medyczne, które zapewniają kompleksową opiekę zdrowotną pracownikom i ich rodzinom oraz medycyna pracy. Usługi świadczy potentat na rynku, czyli PZU Zdrowie. Ma 130 własnych i ponad 2200 partnerskich przychodni w ponad 600 miastach w Polsce.

TUW PZUW nie działa dla zysku. To, co u komercyjnych ubezpieczycieli jest zyskiem, w towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych stanowi nadwyżkę, która może wrócić do ubezpieczonych. Sami decydują o jej wykorzystaniu.