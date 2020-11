To bank centralny podbija ceny mieszkań

Do normalizacji sytuacji na rynku nieruchomości doprowadziłaby podwyżka stóp procentowych.źródło: ShutterStock

Spodziewano się spadku cen mieszkań, jednak do tego nie doszło. Po dziewięciu miesiącach spadła jedynie liczba i wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych, o 5,4 proc. licząc rok do roku. Co się dzieje na polskim rynku i na świecie?