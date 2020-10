W poniedziałek do obrotu trafiło 1,023 mld akcji platformy e-commerce Allegro. eu. Notowanie akcji spółki rozpoczęło się o godzinie 9.15. Allegro jest największą firmą notowaną na giełdzie; to największe IPO w historii GPW. Ponad 36 tys. inwestorów indywidualnych zaufało Allegro.źródło: ShutterStock

W poniedziałek do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wprowadzone zostały akcje Allegro. Kurs akcji spółki na otwarciu w debiucie na Giełdzie Papierów Wartościowych wzrósł o 51,2 proc., do 65 zł. To największe IPO w historii GPW oraz największa firma notowana na warszawskim parkiecie.