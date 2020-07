Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VIII, na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 40,28 USD, po zniżce o 0,91 proc.

Ropa Brent w dostawach na VIII na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 42,77 USD za baryłkę, niżej o 0,86 proc.

Minister energii Rosji Aleksander Nowak powiedział, że państwa OPEC+ nie podjęły jeszcze decyzji dotyczącej przedłużenia obowiązywania obecnych cięć w produkcji ropy naftowej poza lipiec, ale zasygnalizował, że możliwe jest przedłużenie obecnej polityki.

Według opublikowanego w czwartek raportu produkcja ropy w państwach OPEC zmniejszyła się w czerwcu o 1,93 miliona baryłek dziennie do 22,69 miliona dziennie w ubiegłym miesiącu. To najniższy poziom od maja 1991 r.

Niepokój na rynkach budzi rekord liczby przypadków koronawirusa w USA, który pod znakiem zapytania stawia odbicie w gospodarce.

W Stanach Zjednoczonych w czwartek wykryto w ciągu doby rekordową liczbę 55 274 przypadków koronawirusa - poinformował Reuters. W aż 36 stanach rośnie odsetek testów z wynikiem pozytywnym.

Sytuacja epidemiologiczna szybko pogarsza się w USA m.in. w Teksasie oraz Arizonie, ale liczba wykrywanych dziennie przypadków Covid-19 rośnie w aż 40 stanach. W 36 zwiększa się natomiast odsetek testów z wynikiem pozytywnym. W Teksasie w ciągu dwóch tygodni wzrósł on z 8 do 14,5 proc., a w Arizonie z 5,7 proc. do 10,3 proc.

W czwartek amerykański Departament Pracy podał, że liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w czerwcu o 4,8 mln wobec oczekiwanej zwyżki o 3,06 mln. Stopa bezrobocia w USA wyniosła 11,1 proc., oczekiwano 12,5 proc. wobec 13,3 proc. miesiąc wcześniej.

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu spadły o 7,2 mln baryłek, czyli o 1,33 proc. do 533,53 mln baryłek - poinformował w środę amerykański Departament Energii (DoE). To był największy spadek zapasów surowca w tym roku.

„Spadające zapasy w USA mogą mieć pozytywny wpływ na ceny ropy. Przewidujemy, że ewentualne zamknięcia w gospodarkach na świecie, z powodu rosnącej liczby przypadków koronawirusa, nie będą miały tak silnego wpływu na popyt jak wcześniej” - powiedział Suvro Sarkar, wiceprezes ds. badań w DBS Bank.