Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na lipiec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 31,54 USD, po zniżce ceny o 3,87 proc.

Ropa Brent w dostawach na lipiec na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 33,82 USD za baryłkę, niżej o 2,65 proc.

Amerykański Instytut Paliw (API) podał w swoim najnowszym raporcie, że zapasy ropy w USA wzrosły w ub. tygodniu o 8,73 mln baryłek. To pierwszy wzrost zapasów ropy od 3 tygodni.

Jeśli dane te potwierdzi w czwartek Departament Energii USA (DoE) w oficjalnych wyliczeniach, byłaby to najmocniejsza zwyżka zapasów ropy od początku 2020 r.

Analitycy spodziewają się spadku zapasów ropy w USA o 1,9 mln baryłek.

API podał też w swoich wyliczeniach, że zapasy benzyny w USA wzrosły w ub. tygodniu o 1,12 mln baryłek.

Ropa zaczęła tanieć już w środę w reakcji na informacje, że Rosja, członek sojuszu producentów ropy OPEC+, którzy zobowiązali się w IV do ograniczenia dziennej podaży ropy od 1 maja o prawie 10 mln baryłek, teraz planuje, że już w lipcu może rozpocząć łagodzenie wprowadzonych cięć produkcji swojej ropy.

Rosjanie zmniejszyli produkcję ropy o 2 mln b/d osiągając cel ustalony w ramach kwietniowego porozumienia kartelu i jego sojuszników.

Kraje OPEC+ przygotowują się do spotkania 9-10 czerwca, a członkowie grupy zastanawiają się czy przedłużyć niższe dostawy ropy na kolejne miesiące, czy też złagodzić cięcia.

Producenci ropy muszą brać pod uwagę fakt, że obecnie nadwyżka podaży ropy na świecie wynosi według szacunków 7-12 mln baryłek dziennie.

"Na rynkach wciąż utrzymuje się niepewność co do obniżek produkcji ropy przez OPEC+ w nadchodzących miesiącach, co wywiera wpływ na ceny" - mówi Howie Lee, ekonomista Oversea Chinese Banking Corp.

"Kolejnym niepokojącym czynnikiem jest narastanie napięć pomiędzy USA a Chinami, w związku z czym notowania ropy mogą pozostać niestabilne w najbliższej perspektywie" - dodaje.

Na zakończenie poprzedniej sesji WTI na giełdzie w N.Jorku staniała o 4,5 proc. We wtorek ropa na NYMEX kosztowała ponad 34 USD za baryłkę, najwyżej od marca.