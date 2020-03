Z informacji podanej na stronie internetowej banku Millennium wynika, że prawie 60 placówek tego banku jest zamkniętych do odwołania bądź zostanie zamknięte od soboty lub poniedziałku.

"Informujemy, że w związku ze wzmożoną ochroną przed zachorowaniami na choroby zakaźne niektóre placówki Banku Millennium mogą funkcjonować inaczej niż zwykle bądź być zamknięte" - poinformowano.

Bank przypomina, że aplikacja mobilna Banku Millennium i system internetowy Millenet są dostępne codziennie, 24 godziny na dobę, bez potrzeby ruszania się z domu.

Bank Pekao ostrzega, że może się zdarzyć, że wyłączone z obsługi zostaną niektóre placówki. "Robimy to ze względu na ograniczenie ryzyka zarażenia" - tłumaczy Pekao. Bank radzi, by korzystać z wyszukiwarki placówek i sprawdzać, czy dany oddział jest otwarty. Zwraca też uwagę, że wiele spraw można załatwić bez kontaktu z doradcą i zaprasza do korzystania z bankowości elektronicznej Pekao24 i aplikacji PeoPay.

"Generalnie nie planujemy w tym momencie zamykania placówek, ale ze względu na zamykanie szkół i przedszkoli wielu naszych pracowników będzie musiało zająć się dziećmi – dlatego w niektórych placówkach mogą być zmienione godziny otwarcia" - poinformowała PAP Aneta Styrnik-Chaber z biura prasowego PKO BP.

Dodała, że informacja będzie aktualizowana na stronie internetowej banku, na infolinii, stosowne komunikaty będą też zamieszczane na drzwiach oddziałów.

Natomiast bank BOŚ poinformował w piątkowym komunikacie, że nieczynny do 25 marca br. zostanie Punkt Obsługi Klienta w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54. Bank przypomina, że zlecenia i operacje można wykonać samodzielnie przez system bankowości elektronicznej BOŚBank24 oraz usługę TeleBOŚ.

ING Bank Śląski podaje, że "w związku z decyzjami administracyjnymi dotyczącymi ochrony przed zachorowaniem na choroby zakaźnie niektóre placówki ING Banku Śląskiego mogą funkcjonować inaczej lub być nieczynne" - czytamy w komunikacie ING BŚ. Aktualna lista placówek zamieszczona jest na stronie internetowej banku.

Jednocześnie bank, "w związku z sytuacją epidemiologiczną i w trosce o zdrowie klientów i pracowników banku, wprowadza zasady bezpiecznej obsługi klientów". Zgodnie z nimi w oddziale jednocześnie może przebywać ograniczona liczba klientów.

"Nasz Specjalista będzie zapraszał kolejnych klientów, którzy czekają na obsługę przed oddziałem. Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości – 1 metra – od osób, które przebywają w oddziale" - radzi bank. Prosi, by nie odwiedzać oddziałów w przypadku występowania objawów infekcji dróg oddechowych (kaszel, katar, gorączka).