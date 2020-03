Indeks S&P 500 spadł o 2,81 proc., Dow Jones Industrial zniżkował o 2,94 proc., a Nasdaq stracił 2,99 proc.

Po rozpoczęciu notowań kursy akcji szły w górę do momentu, kiedy o 16 Fed poinformował, o obniżce głównej stopy procentowej o 50 pb do 1,00-1,25 proc. W oświadczeniu poinformowano, że obniżono stopy procentowe, aby chronić najdłuższą w historii ekspansję gospodarczą.

„Koronawirus stanowi stale ewoluujące ryzyko dla działalności gospodarczej w USA” - napisano w oświadczeniu Fedu.

"Skala i trwałość wpływu epidemii na ogólną kondycję gospodarki USA jest wysoce niepewna, a sytuacja pozostaje płynna” - powiedział prezes Fed Jerome Powell na konferencji prasowej.

Decyzja władz monetarnych zachęciła inwestorów do wyprzedaży akcji. Indeks Dow Jones Industrial, który początkowo zyskiwał 300 pkt., skończył sesję niemal 800 pkt. na minusie. Choć z reguły obniżka stóp wpływa korzystnie na rynek akcji, to tym razem mogła zadziałać odwrotnie, bo obudziła w inwestorach obawy, że skala wpływu epidemii koronawirusa na gospodarkę może być większa, niż dotychczas szacowali. Analitycy nie są też do końca przekonaniu czy odpowiedź Fedu poprawi sytuację w gospodarce.

"Czy obniżka stóp procentowych o 50 pb. wystarczy? To trudne pytanie. Możliwe, że wspomoże w ten sposób rynki kredytowe. Jednakże obniżki stóp proc. wydają się być mniej efektywne w takich sytuacjach, gdy występują szoki podażowe i popytowe" - powiedział Subadra Rajappa, dyrektor ds. stopy procentowe USA w Societe Generale.

"Myślę, że teraz nadszedł moment prawdy i zobaczymy jak skuteczna jest polityka monetarna w sytuacji kryzysowej. Jakkolwiek uważam, że obniżka stóp procentowych była konieczna, to wątpię by załagodziła sytuację na rynkach" - powiedział Scott Minerd dyrektor ds. inwestycji w Guggenheim Partners.

"Rynek wciąż szuka właściwego poziomu. Paniczna wyprzedaż, która miała w poprzednim tygodniu, nie zostanie szybko zapomniane. Minie przynajmniej kilka tygodni, zanim rynek złapie równowagę" - oceniał Adam Crisafulli z Vital Knowledge.

Poprzedni tydzień przyniósł przeszło 11-proc. spadek indeksu S&P 500.

Sekretarz skarbu USA Steven Mnuchin powiedział, że popiera decyzję FOMC. Natomiast prezydent USA Donald Trump domagał się dalszych obniżek stóp procentowych po wtorkowej decyzji Fedu. Rynki wyceniają kolejną obniżkę podstawowej stopy procentowej o 50 pb na najbliższym posiedzeniu Rezerwy Federalnej, zaplanowanym na 17-18 marca.

Decyzja Fed spowodowała, że po raz pierwszy w historii rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji spadła przejściowo poniżej 1 proc. Spadek rentowności obligacji mocno odczuł sektor bankowy. Akcje Bank of America zniżkowały o 5,5 proc., notowania Wells Fargo spadły o 4,1 proc., a JPMorgan o 3,8 proc.

Spośród 30 spółek wchodzących w skład Dow Jones Industrial na wartości straciło 29, w tym 14 spadło przynajmniej o 3 proc. Przed przeceną obroniła się jedynie Coca-Cola.