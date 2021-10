W 2023 roku będziemy mieli 50 proc. zielonych kredytów. Co nas ustawi na pozycji zbliżonej do multilateralnych instytucji. Tego chcą konsumenci, firmy. To nie jest tak, że zieloną transformację wymyśliła Bruksela - mówił prezes BOŚ Banku Wojciech Hann.

To właśnie konsumenci, obywatele z całego świata chcą mieć świadomość i poczucie tego, że przesuwają się w kierunku mniej emisyjnych i bardziej przyjaznych środowisku technologii, sposobu życia i odpowiedź ze strony instytucji finansowych może być tylko jedna – powiedział Hann. Czym są zielone kredyty? Zielony kredyt, to jest kredyt, którego charakterystyka ekonomiczna, oprocentowanie, również jego dodatkowe koszty zależą od tego, czy projekt, który jest finansowany tym zielonym kredytem dowozi swoje zamierzone rezultaty ekonomiczne, jeśli dowozi, to kredyt jest tańszy – mówił Wojciech Hann.