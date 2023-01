Stanowisko w tej sprawie przyjął zespół ds. obszarów wiejskich, wsi i rolnictwa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST). Zwraca w nim uwagę na to, że zwolnienia i ulgi nie zależą od indywidulanej sytuacji materialnej rolników ani specyficznych uwarunkowań poszczególnych JST. Gminy tracą więc część dochodów własnych, nie mając wpływu na skalę tego zjawiska. Kwoty w skali kraju nie są wysokie, ale dla części gmin wiejskich to i tak znaczące uszczuplenie budżetów. Jeszcze w 2019 r. utracone dochody z tego tytułu wyniosły łącznie 82 mln zł, w 2020 r. było to 142 zł, a w 2021 r. już 165 mln zł.