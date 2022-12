Około 350 osób z listy 500 najbogatszych ludzi na świecie ma mniejsze majątki niż na początku roku - wynika z Bloomberg Billionaires Index. Największym przegranym jest Elon Musk, założyciel m.in. Tesli. Przez taniejące akcje producenta elektrycznych samochodów jego fortuna zmniejszyła się o 115 mld dol., do 155 mld dol. To największy spadek wśród majętnych osób. Notowania Tesli zeszły w tym tygodniu do 145 dol., czyli najniższego poziomu od dwóch lat. Toni Sacconaghi, analityk banku Bernstein, tłumaczy to coraz większymi obawami o popyt na samochody Tesli.