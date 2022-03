Pieniądze w tym tygodniu dostaną jednak tylko te samorządy, które trzymały rękę na pulsie i ich przedstawiciele wzięli udział w poniedziałkowym popołudniowym spotkaniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST). Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, poinformował na nim JST, że aby w pierwszej kolejności otrzymać zwrot poniesionych kosztów, należy złożyć wniosek do wojewody najpóźniej do wtorku 15 marca, do godz. 10. Samorządy dostały więc zaledwie kilkanaście godzin na dopełnienie formalności.

– O godz. 1 w nocy dotarła do nas ankieta internetowa, do której trzeba było wpisać dane – mówi Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa. Wniosek w wyznaczonym terminie złożył także Wrocław. – Opiewa na prawie 4 mln zł. Będziemy składali kolejne – poinformowała Agata Dzikowska z wrocławskiego urzędu miasta. Ci, którzy nie zdążyli, także otrzymają pieniądze , ale później. – W skali kraju ankietę w wyznaczonym czasie wypełniło podobno niespełna 200 samorządów – mówi Krzysztof Kosiński.